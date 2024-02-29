美国重要通胀数据发布前 海指微升0.09%

虽然美国隔夜股市因为投资者观望气氛浓厚而下跌，星期四（2月29日）亚太股市的表现多数走俏；新加坡海峡时报指数闭市微升2.92点或0.09%，收报3141.85点。

投资者期待3月初召开的中国全国人民代表大会将出台更多、更激进的刺激经济举措，深圳股市大幅上涨3.36%，上海股市也起1.94%。

其他上升的亚太股市包括台湾和悉尼，分别起0.60%和0.54%。

下跌的亚太股市中，首尔的跌幅较大，达0.37%，香港和东京股市分别下滑0.15%和0.11%。

本地股市全天交易量达18亿7000万股，交易额19亿6000万元，上升股282只，下跌股277只。

海指成份股升多跌少，一共13只股价上升，12只下跌，五只持平。

领涨的成份股包括海庭（Seatrium）起3.45%至0.09元，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated CommercialTrust）走高3.16%至1.96元，香港置地（Hongkong Land）上扬3.05%至3.38美元。

华业集团（UOL）下挫4.23%，跌幅最大，闭市报5.89元，城市发展（City Developments Limited）下滑1.9%至5.67元，DFI零售集团滑落1.86%至2.11美元。