【国会】沈颖：本地人与外国打交道 须了解新加坡核心利益

商人陈文平正式被列为“具政治影响力者”后，在本地华社、商会中引发一些疑问。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖说，本地人只要充分掌握并了解新加坡的核心利益，以新加坡人的观点和视角与其他国家打交道，便可协助我国开展海外人脉，建立合作共赢的国际关系。

沈颖星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论外交部开支预算时说，新加坡的多元化可丰富我国的精神面貌，并让我国拥有在国际舞台上左右逢源的优势。不过，这也同时为有意分化我国社会的外来势力提供机会，试图利用民族或宗教因素，影响部分人民的想法。

为维护社会团结，我国通过了防止外来干预（对应措施）法令（FICA），并于2月26日正式把陈文平（59岁）列为“具政治影响力者”（Politically Significant Person），是法令去年底生效后的首例。陈文平经营房地产生意，1990年从香港移民来新，并在1993年成为我国公民。他多年来活跃于本地华社和基层。

沈颖说，这起事件在本地华社、商会中引发一些疑问。“不少社团、商会素来与外国机构有所来往，他们可能想知道，什么算是正当接触，什么算是外来干预？”

她说，从外交部的角度来看，华社代表、商界领袖高度关注外交动态，踊跃参与相关的讨论，政府是认同并欢迎的，因为华族文化中有忧国忧民的优良传统。不少华社领袖更不吝分享自己在外国经商的心得、与外国官员打交道的经验，外交部也表示感激。

不过，她强调，本地人若有意协助新加坡开展海外人脉，得先充分掌握并了解新加坡的核心利益。

“新加坡的核心利益必须代表属于各个种族的新加坡人。血缘、籍贯、语言、文化等因素帮助我们与中国、印度和东南亚区域进行商贸、建立友谊，不过我们的观点和视角，只能是新加坡人的观点和视角。”

她也说，文化认同不等于国民认同。“以新加坡华族人士为例，我们既是新加坡公民，也是新加坡华人，不是‘华侨’。”

沈颖发言时也盘点我国与大国之间的外交关系。针对新中关系，沈颖说，两国领导人享有良好的合作关系，民间交流也频繁。

“促进良好新中关系的关键在于两国政府、人民、企业之间历经几十年的密切联系。政府将不懈努力，继续拓展与中国的交流、加深两国之间的友谊。”