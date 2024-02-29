【国会】内政部将建立一站式反诈骗平台 加强ScamShield功能

内政部今年将整合现有的反诈骗信息，建立一站式平台供公众阅览，包括了解坠入骗案时该如何应对、获悉保障贴士，以及最新诈骗趋势等。防诈骗应用ScamShield功能也将加强，以精准识别诈骗短信和简化举报流程。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时说，政府正研议额外措施，更好地保障不知情的公众，包括那些不愿意相信自己受骗的人。“他们可能是爱情或投资骗案的受害者，投入了感情或巨额资金而难以自拔。”

她提到，有高达92%的诈骗损失金额，或约6亿元，都是由诈骗团伙利用社交工程（social engineering）手段和欺骗伎俩，让受害者信以为真而交出的钱财，而非使用复杂的科技手段。

政府正积极接触网络平台共同打击诈骗，但孙雪玲说，业者的反应不一。虾皮（Shopee）和Carousell愿意合作强化用户验证措施，Meta平台最常被诈骗团伙滥用，但Meta的配合度一直都不高。“我促请Meta站出来，对用户负责。”

为促成国际间共同打击诈骗，我国今年3月也将参加首届全球反诈骗峰会（Global Fraud Summit）。这个部长级国际峰会将聚集各政府和业界代表，探讨诈骗和欺诈课题。