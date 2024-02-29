康盛人生集团主席以私人理由辞任

私人脐带血库公司康盛人生集团（Cordlife，简称康盛）星期四（2月29日）闭市后宣布，公司董事会主席黄伟良（音译，Joseph Wong Wai Leung）以个人家庭和健康理由，辞任公司主席和审计与风险委员会主席。

黄伟良在离任后会继续担任康盛的独立董事，以及审计与风险委员会和薪酬委员会成员。

现任公司副主席兼非独立与非执行董事的何俊豪医生 (音译，Dr. Ho Choon Hou) 即日起被委任为代主席，直到聘任新主席为止。独立董事张达彦（音译，Cheong Tuck Yan）即日起接替审计与风险委员会主席一职。

康盛在星期二（28日）也发通告披露，现年61岁的集团首席执行官兼执行董事陈宝兰将退休，以追求个人爱好。公司在2月19日委任姚鹏辉（音译，Yiu Pang Fai）为新的集团首席执行官，而陈宝兰也同意在同一天卸下职务，她在公司服务的最后一天是3月31日。

卫生部在2023年7月接获公众投诉后，隔月对康盛进行突击审查，发现从2020年11月至今，康盛的22个脐带血单位储罐中，有七个温度高过零下150摄氏度的可接受限度。康盛因而在去年11月被卫生部勒令不可以收集新的脐带血和人体组织。

康盛股价星期四闭市报0.29元，下跌3.33%。