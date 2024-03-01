美国通胀数据和美国联邦储备局官员的讲话，让市场对美联储降息的时间有更清楚的预期。受益于人工智能相关科技股的强劲表现，标普500指数和纳斯达克指数在星期四（2月29日）的隔夜股市中创新高。

新加坡海峡时报指数星期四闭市微升2.92点或0.09％，收报3141.85点。

亚太股市星期五（3月1日）开盘时上涨，悉尼和东京分别起0.05％和0.39％。

以下是星期五可关注股票：

1. 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）将收购三个甲级仓库，一个位于马来西亚，另外两个位于越南，收购价分别为5亿5880万令吉（约1亿5790万新元）和1.254万亿越南盾（约6840万新元）。包括收购相关开支，总收购价约为2亿3400万新元。

信托预计通过债务和近几个季度脱售所得为收购提供融资。在为收购提供融资后，信托的综合杠杆率（aggregate leverage）预计从去年12月底的38.8％升至39.6％。

2. 康盛人生集团（Cordlife）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年净利减少50.3％至148万元，主要因为被卫生部下令暂停营运六个月，该决定于去年12月15日起生效。每股盈利减少50.4％至0.58分，营收微跌4.5％至2760万元。

全年而言，净利减少24％至371万元，每股盈利减少24.1％至1.45分，营收微增1.4％至5592万元。

3. 全民牙科（Q & M Dental）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年净利大涨323％至618万元，每股盈利为0.65分，营收上扬6％至9557万元。董事会建议派发每股0.53分的年终股息，派息日为3月26日。加上每股0.16分的中期股息，2023财年派息因此达每股0.69分。

全年净利微增2％至1151万元，每股盈利为1.22分，营收微增1％至1亿8272万元。

4. Prosper Cap发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年亏损587万元，每股亏损0.19分。全年亏损610万元，每股亏损0.20分。Prosper Cap是3Cnergy通过反向收购方式收购DTP Infinities后，改名而成的。