【国会】律政部设赡养费事务办公室 获取财务资料辨识拖欠赡养费者

律政部将设立全新的赡养费事务执行员部门，执行员有权从第三方索取拖欠赡养费者的财务资料，以更准确辨识没能力或拒绝支付赡养费者。

内政部长兼律政部长尚穆根星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时，作出上述宣布。

他说：“我们留意到不遵守赡养令的情况相当多，重复申请执行赡养费的情况也不少。”

为此，2023年5月通过的家事司法改革法案，推行了赡养费事务执行程序，当局也将设立一个赡养费事务执行员部门，着重于解决赡养费相关的问题。

赡养费事务执行员将有权直接从离婚双方，或者银行和政府机构等第三方获取他们的财务资料，以协助法院做出更有针对性和更有效的庭令。

如此一来，离婚申请人不必花费大量时间、精力和金钱来取得这些资料，尤其是另一方不合作的情况下。

有了更准确和完整资料，赡养费事务执行员和法院将能够更好地区分无法支付赡养费，以及拒绝支付赡养费的情况。

如果有离婚者无力支付赡养费，赡养费事务执行员将推介他向有关单位寻求经济援助。

至于刻意拖欠赡养费者，当局将加强监督。法院一般会跟进赡养费的支付情况约六个月，那些迟迟不支付者可能面对监禁。

在这个新的制度下，当局相信可以减少个人屡次违反庭令拖欠赡养费的情况。

尚穆根在回应议员苏慧敏（马西岭—油池集选区）的提问时说，家事司法改革法令下的部分技术性修正内容已于今年1月生效，其他改革内容则将分阶段实行，上述的赡养费事务执行程序将在今年下半年逐步落实。