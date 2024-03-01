非法进口1.4公吨肉类蔬果 食品局移民局截查罗厘

从泰国非法进口约1.4公吨未经申报的肉类蔬果，一辆马来西亚注册罗厘在大士关卡被执法人员拦下截查。

新加坡食品局和新加坡移民与关卡局星期五（3月1日）发联合文告说，移民局人员2月7日在大士关卡进行例行检查时，发现一辆马来西亚注册罗厘运送的货物有问题，于是交给食品局进一步检查。

食品局人员随后在涉事罗厘货柜中发现约1.4公吨未申报食品，其中包括肉类和肉制品、蔬果、海鲜，以及加工食品。这批非法进口的食品事后都被扣押。

食品局正在调查这起案件，并指会毫不犹豫采取执法行动。

所有进口到新加坡的食品都必须达到食品局的要求。食品只能通过持照的进口商进口，每一批食品都必须申报并获得进口许可证。此外，肉类和肉制品只能从受认可的来源国进口，以达到本地食品安全标准和要求。非法进口的食品来路不明，并可能造成食品安全风险，例如这些食品可能使用过多杀虫剂，而长期摄入残留在蔬菜上的过量杀虫剂或影响健康。

食品局指出，非法进口肉类和海鲜产品的违例者，初犯者若罪名成立，可面临罚款最高1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。重犯者罪成可面临罚款最高2万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。

非法进口新鲜水果及蔬菜的违例者，一旦罪名成立，可面临罚款最高1万元罚款，或坐牢最长三年，或两者兼施。非法进口加工食品者，一旦罪成，初犯者可面对罚款最高1000元，重犯者可面临罚款最高2000元。

文告说，移民局将继续执法检查，发现和阻止任何企图非法进口的活动，以保障新加坡边境的安全。食品局也将与其他机构密切合作，严格执法。