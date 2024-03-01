【国会】律政部将放宽民事和刑事援助标准 更多弱势群体料受益

家庭收入和房价近年来不断攀升，律政部将放宽民事和刑事援助计划，降低支付能力调查的标准，让更多弱势群体有机会获得免费法律援助，新标准最迟在今年第二季推出，而房屋年值调高后也将涵盖所有的政府组屋。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤在国会拨款委员会辩论律政部部门开支预算时宣布，民事援助的家庭人均收入从现有的950元提高到1050元，刑事援助则从1500元提高到1650元。

申请民事和刑事援助的房屋年值，一律从1万3000元调高到2万1000元，意味着所有组屋都包括在内。

针对吴顺喜（义顺集选区）询问当局是否可网开一面，让无法达到支付能力标准的人也获得援助，拉哈尤说，当局将继续灵活处理值得考虑的案件，比如，由部长委任的支付能力调查小组，可以考虑并建议为有情况特殊而无法承担基本法律服务的申请人，提供所需的法律援助。

附属律政部的公设辩护人办公室（Public Defender’s Office，简称PDO）在2022年12月1日投入运作，为弱势群体提供刑事法律援助。截至2013年12月，共接获约1700个申请，其中近850个被评估为符合援助资格，所代表的被告超过440名。

成立于1958年的法律援助局，从15人的规模扩大到现有50名律师和职员，以及超过140名受委律师（Assigned Solicitors）。受委律师以案计酬，收费低廉，办完案件后就可向法律援助局开单。