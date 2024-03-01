【国会】加强知识产权中心地位 提升企业信赖吸引更多外资

为继续吸引外资，律政部将继续加强知识产权服务、法律中心等，以巩固和提升新加坡作为领先的国际法律服务和知识产权中心的地位。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时说，目前约有4200家跨国企业选择新加坡作为亚太地区总部，作为进入亚细安、亚洲甚至是世界的门户。那是基于我国的法律体系和司法机构令人信赖，企业相信在新加坡投资是安全且权利将受到保护。

为巩固新加坡作为国际法律服务和知识产权中心的地位，律政部将继续加强法律中心，确保满足各方在选择法律、解决争议的平台如调解、仲裁或新加坡法院，以及律师方面的需求。

例如，在2020年生效的《新加坡调解公约》（Singapore Convention on Mediation，简称新加坡公约）目前已有56个签署国，律政部一直积极鼓励各国采纳《新加坡调解公约》，并通过活动和培训促进调解。与来自签署国企业进行贸易活动的新加坡企业都可有效利用调解作为解决争议的途径，节省大量时间和成本。

另外，律政部、财政部和贸工部在2021年推出2030年新加坡知识产权策略（Singapore IP Strategy 2030，简称SIPS2030）。新加坡知识产权局（IPOS）在去年9月推出线上平台“GoBusiness IP Grow”和“IP Ready”，让企业能寻找无形资产和知识产权服务商，并借助线上评估工具获取相关建议，以及协助企业与知识产权策略师对接等。