本地股市星期五早盘微升0.08%

美国个人消费支出数据符合预期，加强投资者对美联储会减息的信心，促使隔夜美股创新高。星期五（3月1日）亚太股市早盘的交易多数随美股上扬；新加坡海峡时报指数中午休市前报3144.47点，小升2.62点或0.08%。

美国旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）说，中央银行官员已做好降息的准备，但她重申，在经济强劲的情况下，目前没有减息的迫切性。

截至中午12时，东京股市上扬1.74%，悉尼股市起0.47%，香港上升0.46%，深圳和上海股市分别起0.40%和0.09%，台湾走高0.07%； 唯一下跌的是首尔股市，下滑0.37%。

本地股市早盘交易量达11亿8000万股，交易额达6亿6090万元。上升股256只，下跌股235只。

海指成份股早盘股价下跌的稍微多于上升股，一共16只下跌， 11只上扬，三只持平。

领涨的是海庭（Seatrium），涨幅达4.44%至0.094元，扬子江船业起1.71%至1.78元，大华银行上扬1.22%至28.29元。

下跌幅度较大的是香港置地（Hongkong Land），早盘下挫4.14%至3.24美元，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）滑落2.55%至1.91元，凯德投资（CapitaLand Investment）跌2.52%至2.71元。