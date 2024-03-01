前报人黄溢华逝世享年95岁

前《星洲日报》总编辑兼总经理黄溢华因跌倒入院，随后陷入昏迷。他星期四（2月29日）在妻子陪伴下在医院逝世，享年95岁。

黄溢华的遗孀董金英告诉《联合早报》，黄溢华今年1月因为跌倒导致脑损伤而入院。他入院后原本意识还很清楚，仍可以和家人包括六个孩子说话，但后来却在1月24日开始陷入昏迷，继而在星期四过世。

董金英说，黄溢华跌倒前除了患有“三高”问题（高血脂、高血压及高血糖），健康基本无大碍。他每天喜欢散步或骑健身车来锻炼身体。冠病疫情暴发前，黄溢华虽已年过90岁，仍喜欢每天游泳做运动。

她说：“他一直是一个思路清晰，脑子活跃，风趣又热爱生活热爱学习新鲜事物的人。”

黄溢华1929年出生于中国，后跟随家人来到新加坡。他毕业自新加坡大学，获文学士学位。

黄溢华1954年进入《南洋商报》担任记者，1956年加入《星洲日报》，在那里担任过记者、采访主任、总编辑、总经理等职。（海峡时报）

黄溢华1954年进入《南洋商报》担任记者，1956年加入《星洲日报》，在那里担任过记者、采访主任、总编辑、总经理等职。1975年星系报业有限公司改组为上市公司，即星洲日报（新加坡）有限公司时，黄溢华成为公司董事总经理（社长），直至1982年离开报社。

黄溢华离开报社后，以媒体咨询顾问的身份，为本地、东南亚和港台等地多家报纸、电视台等机构提供咨询服务。他也从事出版业务，与各地机构合作出版过医药、旅游等10多种刊物。