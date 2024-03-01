“灭蚁药”倒水壶女雇主误喝 女佣判监四周

称被苛待倍感压力，进而往女雇主的烧水壶下“灭蚁药”，原本企图自残，结果导致女雇主误喝残余的药物，女佣被判监四周。

缅甸籍被告蒂达（35岁）承认一项鲁莽行事，使用有害物质致他人受伤的罪名。

案情披露，被告事发时为57岁女雇主的帮佣已约五个月。2023年12月26日下午约1时，由于被告不满平时女雇主对待她的方式，于是将半袋的“灭蚁药”，即一种有害物质，倒进女雇主的烧水壶，然后自己喝下。30分钟后，她开始呕吐，于是吃了止痛药。

被告之后并没有彻底清洗烧水壶，水壶里还残留了一些药。她知道女雇主可能会喝有残留药物的水，而药物对人有害，会对任何饮用者造成危险。

次日凌晨约12时，女雇主将烧水壶装满水，然后开始烧水。她喝了水后，感觉味道奇怪，就换了一次水，重新灌满烧水壶。然而，味道依然十分奇怪，她也发现烧水壶内有沉淀物，随后质问被告，被告坦承之前做的事，女雇主因此报警。

女雇主之后被送往医院，她的肚子感到不适，接受治疗后，症状得到缓解，并得到了两天的病假与相关药物。

法官指出，被告作为女佣，背叛了女雇主对她的信任，毕竟被告能轻易用餐具或其他物品伤害到雇主一家。

不过，法官也说，被告之前因压力曾自残，因此考虑到被告没彻底清洗烧水壶是因为没想清楚而造成的鲁莽行为，最终判她坐牢四周。