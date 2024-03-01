【国会】我国探索工业领域去碳化 包括碳捕集和封存项目可行性

我国正在积极研究开发跨境碳捕集和封存项目的可行性，并为采用低碳技术的基础设施提供投资。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时说，尽管我国缺乏可再生能源资源，但仍必须展开能源转型，跟上全世界的净零排放步伐。

“要实现去碳化，我们须要大规模采用清洁能源。这很可能涉及尚未成熟的新兴技术，这些技术也具有重大的商业和地缘政治风险，或需要高额的前期资本支出，这些都需要政府和企业的大量投资。”

陈诗龙指出，如果项目对新加坡的去碳化进程具有战略价值，政府将提供支持，促进项目的发展。他说，这么做可协助我国在实现气候目标所需的规模和速度时，得到可靠和更清洁的能源供应。

在今年的财政预算案中，我国宣布设立未来能源基金（Future Energy Fund），投资可采用低碳技术如氢能源的基础设施。

这项基金将在能源市场管理局（EMA）内部成立，首期注资50亿元。基金将在今年底前成立，我国将在迟些时候立法修订。

除了电力业，工业也占新加坡碳排放量很大一部分，我国正在积极探索工业领域去碳化的途径，其中一个是发展碳捕集和封存（carbon capture and storage，简称CCS）。

陈诗龙透露，政府一直在与有意采用碳捕集和封存技术的公司接触，并将与由埃克森美孚（Exxon Mobil）和蚬壳（Shell）组成的S Hub合作，研究开发跨境碳捕集和封存项目的可行性。

陈诗龙说，政府将与S Hub合作，评估捕集新加坡碳排放的技术经济可行性，并与区域伙伴一起研究潜的封存地点。

“我们非常希望能与志同道合的伙伴合作，推动并落实跨境碳捕集和封存项目，挖掘区域市场这方面的潜力。”