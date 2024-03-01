【国会】我国创建新研发转化平台 增加拨款促进四关键领域发展

我国创建新的研发转化平台，并且增加拨款，促进半导体、核糖核酸药物、医疗器械及机器人四个关键领域的发展，这预计将培养200多名专业研究人才、推动75个项目和授权40多项技术。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时，作出上述宣布。

新加坡科技研究局（A*STAR）将成立新加坡半导体技术转化创新中心（National Semiconductor Translation and Innovation Centre），预算约1亿8000万元，推动半导体新的加工技术的合作和技术转化。

新科研也将推出9700万元的核酸药物开发计划（Nucleic Acid Therapeutics Initiative），将新加坡打造成核糖核酸（RNA）药物和疫苗研究、临床转化和商业化的区域枢纽。

另外，新科研将耗资3800万元成立医疗器械产品研发中心（MedTech Catapult），通过与企业和产品开发者合作，将研究成果转化为商业产品。

政府也将为全国机器人计划（National Robotics Programme）再拨款6000万元，并通过机器人产学研集群倡议（Robocluster Initiative），联合公共部门的研究人员、终端用户和企业，促进合作，共同开发具有经济潜力的解决方案。

陈诗龙说：“持续的研发投资对于确保我国在其他领域保持优势和竞争力，至关重要。”

陈诗龙说，贸工部将加倍支持研发投资，特别是在关键和新兴技术的精深科技（deep tech）研发。由于涉及技术验证和风险，精深科技的开发和商业化周期通常较长。

陈诗龙说：“投资精深科技，将加强我国的研发能力和发展新的产业，助我国实现经济多元化，从而为新加坡创造新的经济机遇，并推动我国实现以创新为主导的增长。”