涉本地最大宗电子烟供应链 七男被控

涉本地最大宗电子烟供应链的七名男子被控，当局缴获了超过8万5000个电子烟和相关配件，黑市价超过220万元。

这七人分别是姚伟峰（27岁）、谭佳伟（34岁）、吴正磊（28岁）、陈德仁（21岁）、陈平康（28岁）、沈宝明（29岁），以及默哈莫海里（23岁）。

其中，六人是新加坡公民，唯有陈平康是新加坡永久公民，而他也是被控最多控状的被告，共被控八项抵触烟草法令的罪行。

陈平康被指曾在班丹花园（Pandan Gardens）第411座组屋四楼单位，以及万礼园（Mandai Estate）工业区11楼单位售卖大量电子烟。他表示仍需要时间考虑是否要请律师，案展3月21日过堂。

万礼仓库里藏有大量非法电子烟与部件。（档案照片）

姚伟峰、吴正磊和默哈莫海里被控的罪状，则与早前报道的蒙特利连路电子烟供应链有关。姚伟峰和吴正磊各被控四项抵触烟草法令的罪行，默哈莫海里则被控三项。三人都已表示有意认罪。

谭佳伟已被控两项抵触烟草法令的罪状，控方表示申请展期三周，或将加控。陈德仁和沈宝明则各被控两项抵触烟草法令的罪状，案件将分别于3月21日和19日再度过堂。

根据烟草法令，进口、分销、销售或要帮助销售仿制烟草制品都是犯法的，初犯可被处以最高1万元罚款，或最高六个月监禁，或两者兼施；重犯者可被判最高2万元罚款，或最高12个月监禁，或两者兼施。（人名译音）