涉钓鱼骗局月领3000元 21岁青年监15个月

涉及华侨银行钓鱼骗局的其中一名21岁青年，向诈骗集团提供银行账户接收赃款，月领3000元薪水，星期四（2月29日）被判坐牢15个月。

被告苏俊炎（21岁）2月15日承认了作为有组织犯罪集团成员，向身份不明者提供银行账户进行犯罪行为，以及妨碍司法公正的控状。

《新明日报》之前报道，涉案的骗子会假冒银行向客户发出钓鱼信息，诱骗他们登入一个冒牌网站，输入登录银行户口的资料。骗子取得这些资料后，就转走受害客户的存款。

苏俊炎与同伙的工作就是向海外的诈骗集团提供银行账户，部分被用作接收诈骗所得的赃款等。

根据安排，他每个月可获3000元酬劳，每提供一个银行账户还可获600元至800元。

警方突击两个住宅单位时逮捕了这群青年共犯，并起获了112张银行卡。

另外，苏俊炎也以600元出售自己的加密货币交易账户和银行账户，之后删除和犯罪集团之间的聊天记录，妨碍了执法人员调查。

被告星期四被判坐牢15个月。

根据早前报道，警方于2021年12月8日至今年1月19日之间，接获了768宗关于华侨银行钓鱼短信诈骗的报案，损失金额达1280万元，并在去年2月逮捕了13人。

其中八名共犯为外国的犯罪集团提供洗黑钱的服务，寻找银行账户供团伙使用，接收的赃款包括华侨银行钓鱼诈骗案中受害者的钱财。

部分涉案被告已被判进青年改造所或入狱。（人名音译）