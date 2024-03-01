涉欺诈或当钱骡 306人被警方调查最小15岁

306人涉嫌欺诈或充当钱骡被警方调查，其中最小的年仅15岁，涉及总金额逾1100万元。

新加坡警察部队星期五（3月1日）发文告指出，商业调查局联合七大警署从2月16日至2月29日展开为期两周的执法行动。

208名男子和98名女子因涉及欺诈或当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于15岁至73岁。

文告指出，被调查的嫌犯相信涉及超过1000起诈骗案，包括假朋友、电子商务、求职、投资和网络爱情骗案，涉及总金额超过1100万元。

这些嫌犯可能面对欺诈、洗黑钱或无执照提供付款服务的罪名。

欺诈一旦罪成，将面临最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将面临最长10年监禁，最高50万元罚款，或两者兼施；无照提供付款服务若罪成，将面对最长三年监禁，最高12万5000元罚款，或两者兼施。

警方强调将严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或电话号码，以免卷入骗案，成为骗子同伙。

公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。