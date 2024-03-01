泰勒丝演唱会一票难求 334人坠骗局损失逾21万元

美国歌坛天后泰勒丝（Taylor Swift）即将在本地开唱，演唱会一票难求让诈骗团伙乘虚而入。今年首两个月，已有至少334人因购买泰勒丝演唱会门票受骗，损失金额至少21万3000元。

新加坡是泰勒丝The Eras Tour巡回演唱会的唯一东南亚站，许多海内外歌迷为了争睹泰勒丝风采而纷纷抢票。新加坡警察部队星期五（3月1日）发文告提醒公众，要慎防演唱会相关的电子商务骗案，向第三方卖家购买演唱会门票要格外注意。

购买泰勒丝演唱会门票而误坠骗案的受害者，一般在Telegram、X（前称推特）、脸书和小红书等网络平台看到转售门票帖子。有意求票的受害者在聊天应用与骗子联系后，骗子会要求受害者通过PayNow、银行转账或iTunes等虚拟储值卡来付款。

受害者按指示付款，直到骗子失联或没按约定转交门票才意识到自己上当。也有一些受害者收到门票，人到了演唱会现场才发现门票是假的，另有骗子收款后会拒绝提供实体门票，或出示任何证明来辨明门票真伪。

二手交易平台Carousell上星期五（2月23日）宣布，已停止售卖泰勒丝的新加坡演唱会门票至3月9日，并且最迟在2月26日将平台现有的相关商品信息删除。

有鉴于此，警方指出，骗子有可能转向Telegram等其他平台行骗，假意出售泰勒丝门票，因此提醒公众特别注意。

警方和全国罪案防范理事会星期五也发布最新诈骗周报，促请公众慎防泰勒丝演唱会衍生的骗案。为了避免坠入骗局，当局提醒公众，应避免预付任何款项，最好使用货到才付款的支付模式，并只向授权或正当的卖家购买门票，或安排面对面交易。

欲了解更多反诈详情，可浏览官网或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或到官网提供诈骗线索，所有信息将保密。