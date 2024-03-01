房地产交易平台PropertyGuru去年第四季扭亏为盈

美国纽约证券交易所上市的本地房地产交易平台PropertyGuru去年第四季扭亏为盈，净利达100万元，前年同期亏损500万元。全年净亏损从前年的1亿2920万元，收窄至1530万元。

PropertyGuru星期五（3月1日）发布截至去年底的第四季和全年业绩，公司去年第四季和全年调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）分别达900万元和1900万元，大幅高于前年同期的50万元和300万元。

在新加坡和马来西亚市场的推动下，去年第四季和全年营收分别同比增长4%和11%，至4200万元和1亿5000万元。其中，由于平台经纪数量增加，新加坡市场营收去年第四季和全年分别增长23%和24%，至2300万元和8600万元。马来西亚市场去年第四季基本与前年同期持平；全年增长9%。

相比下，越南市场去年第四季和全年营收分别下降22%和29%，至500万元和1700万元。

公司金融科技和数据服务部门第四季营收同比下滑10%至200万元，全年增长20%至600万元。

此外，有效的成本管理，使公司去年调整后的息税折摊前盈利率（EBITDA margin）从前年的2%上升至13%。

公司预计今年营收将增加至1亿6500万元至1亿8000万元之间，调整后的EBITDA在2200万元至2600万元间。

PropertyGuru集团总裁兼董事经理克里希南（Hari V. Krishnan）在文告中说，公司将继续投资在生成式人工智能和自动化，以使公司处于房地产技术前沿，并为未来几年生产力持续提高做好准备。