【国会】政府斥资打造人工智能生态系统 壮大AI人才库

政府将斥资加强新加坡的人工智能（AI）生态系统，从AI创造者、从业者和使用者三方面打造人才库，利用科技提升我们的整体潜能。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时，宣布一系列投资建设AI人才库的措施。

首先，为了培养从事AI前沿研究与设计的AI创造者，我国将推出人工智能客座教授计划（AI Visiting Professorship），吸引世界级AI研究人员，与新加坡合作。这项计划将在未来几年内，招募五名人工智能客座教授。合作期间，他们须找到一名新加坡的合作者，并将至少两成时间花在这项计划上，以支援能力转移（capability transfer），同时也须指导本地的初级研究员及学生。

政府也将投资700万元，与本地大学合作推出人工智能加速型硕士课程计划（AI Accelerated Masters Programme），支持渴望处于人工智能研究前沿的本地学生，培养本地AI研究人员。这项计划将攻读研究型硕士（Master by Research，简称MbR）文凭的两年时间缩短至一年，仅向新加坡公民开放，预计在未来三年内支援50名学生。申请预计从今年3月至5月开放，政府将公布更多详情。

其次，在AI从业人员方面，政府将在五年内，将本地人工智能从业人数增加两倍，至1万5000人，以支持不断增长的人工智能需求。这些人才包括数据、机器学习科学家和工程师，他们将在不同机构和整个经济中开发和转化人工智能的使用。

作为实现这一目标的第一步，我国将在未来三年内投资超过2000万元，加强对学生的人工智能从业技能培训，包括与人工智能相关的新加坡数码奖学金和人工智能职位的海外实习。研究生和本科生申请新加坡数码奖学金的截止日期，分别为3月31日和4月14日。

此外，在壮大AI创造者和从业队伍的同时，杨莉明说，我们也要装备广大的劳动队伍，让他们成为更自信的AI使用者，能够使用AI产品和服务来提高生产力，获得更好的工作机会。