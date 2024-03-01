【国会】去年发生几起故障事件影响显著 政府拟立法加强监管数码基础设施

我国高度数码化，若相关基础设施出现故障，会对日常生活造成显著不便。政府将把数据中心和云端伺服器等更多设施纳入网络安全法，并探讨立法减少火患、漏水和过热等意外对数码基础设施的影响。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时说，数码基础设施驱动我国的数码经济和民众生活，但本地过去一年遭遇了几起故障事件，影响范围包括线上政府服务、银行和付款服务，以及公共卫生机构网站。

政府下周将提呈网络安全（修正）法案，把面临更高风险的数据中心、域名系统和大规模云服务供应商，以及含有敏感信息和关系到国家安全、国防、外交、经济、公共卫生、公共秩序等公共利益的机构纳入法案。

法案通过后，业者须为自身和外包基础设施的网络安全负责，并向网络安全总监提供相关信息、遵守行为准则，并通报相关的网安事件。

此外，政府也在探讨设立新的数码基础设施法令（Digital Infrastructure Act，简称DIA），应对网络安全以外的安全隐患。这包括业者在开发过程中可能面对的技术架构问题，以及实体基础设施在运作中可能发生的火患、漏水和过热等意外。

星展银行和花旗银行去年10月因数据中心供应商Equinix的冷却水系统出现问题，造成约14小时的故障，期间有250万笔交易受影响。

拟立法令将涵盖大规模云端和数据中心等重要数码基础设施，要求业者遵循更严格的安全标准，以降低故障发生的风险。