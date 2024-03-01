不受美通胀数据提振 海指微跌0.19%

得益于美国通胀数据符合市场预期，美国股市在隔夜交易中获得提振，带动3月1日（星期五）局部亚太地区股市上涨。然而，新加坡海峡时报指数小幅下跌6.09点，跌幅为0.19%，收报于3135.76点。

东京股市因日元持续贬值以及科技板块前景的改善而领涨，涨幅达到1.90%。市场期待下周会议可能带来积极成果，推动中国股市上涨，上海和深圳股市分别上扬0.39%和1.08%。与此同时，紧密相关的香港股市也攀高0.47%。

悉尼股市上涨（+0.60%）主要由当地采矿公司推动。与此同时，台湾（-0.16%）和首尔（-0.37%）均轻微下跌。

本地股市全天交易量达21亿4000万股，交易额13亿6000万元。上升股274只，下跌股278只。

海指成份股跌多升少，19只股价下跌，八只上扬，三只持平。

香港置地（Hongkong Land）下挫4.14%，跌幅最大，闭市报3.24美元，怡和控股（JMH）下滑3.39%至40.49美元，华业集团（UOL）滑落2.72%至5.73元。

领涨的成份股包括：海庭（Seatrium）起5.56%至0.095元，扬子江船业（YZJ Shipbuilding）走高2.29%至1.79元，新翔集团（SATS）上扬1.53%至2.66元。