【国会】支持公共服务媒体机构继续以高质量新闻 赢得新加坡人信任

在繁杂的信息环境中，高质量新闻是一种日益珍贵的公共产品。政府将继续支持公共服务媒体机构继续加强数码化，为公共利益服务，为新加坡发声。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时说：“在充斥着人工智能生成内容的碎片化媒体环境中，受众发现辨别真假变得越来越困难。”

杨莉明说，她因此很高兴工人党秘书长、阿裕尼集选区议员毕丹星询问有关政府对新报业媒体集团的投资。她说，在真相必须与谎言竞争的信息环境中，公共服务媒体是我国社会基础设施的关键支柱。

“我们须要公共服务媒体来讲述我们的故事，并为我们发声，不能指望其他地方的媒体机构为我们这样做。”

杨莉明指出：“因此，持续投资于公共服务媒体并不是‘最好可以做的事’（nice-to-do）。而是，如果我们要坚持符合公共利益的高质量新闻报道，这是 ‘必须要做的事’（have-to-do）。”

当局在2022和2023财年已向新报业媒体集团拨款约3.2亿元，并预计在2024财年为新报业提供约2.6亿元的资金。杨莉明说，目前这些拨款都被善加利用。

杨莉明指出，作为公共服务媒体，新报业媒体集团在确保满足我国和国人利益方面，发挥着至关重要的公共服务作用。“它不仅为新加坡人报道国家大事，反映新加坡的价值观和生活方式，还以新加坡视角报道国际活动，并将新加坡的观点传播至世界各地。”

新报业媒体一直在加强其数码系统，提升传播广度与影响力，这与其他全球出版物的做法是一致的。

新报业媒体采用了新的数码内容管理系统，以支持线上报道；旗下刊物也都推出了手机应用程序，以增强新闻策划和读者体验。

她说，通过这些努力，新报业媒体成功保持了其整体覆盖率，数码订阅量也取得了一定增长。不过，她指出，在数码触及率方面，新报业还有一些指标未达成，例如年轻受众和母语受众触及率，以及网页和应用的平均使用时间，因此未能获得所有拨款。