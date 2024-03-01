【国会】在读专业文凭工教院校友 学成后也可获1万元公积金填补

为了肯定更多进取学习的工艺教育学院校友，已在修读专业文凭课程的校友，不论年龄，完成课程后也可获得1万元公积金填补。

工艺教育学院升学奖（ITE Progression Award）的过渡性一次安排针对那些截至今年3月，已在进修或成功报读专业文凭课程的校友，年龄不拘。他们学成后，公积金普通户头将获得1万元填补。此外，现年31岁的校友若在今年内报读课程，也可获工教院升学奖。

政府在早前发表的财政预算案声明宣布，将从今年起为30岁及以下新加坡公民推出工教院升学奖。升学奖包括两个部分：工教院校友成功报读专业文凭课程时，中学后延续教育户头会自动获得5000元填补，协助他们应付求学开销；完成课程后则可获1万元的公积金普通户头填补。

教育部长陈振声在国会辩论教育部开支预算时说，进修专业文凭可以帮助工教院毕业生获取更好的起薪，并在掌握更精深的技能后在职业生涯中赚取更高的收入。

教育部指出，过渡性的一次安排料惠及约1500人。根据往年记录，教育部预计每年会有超过7000名工教院校友进修，为此每年料为升学奖投入1亿零500万元。

工教院校友可修读的专业文凭课程包括：工教院的工艺专业文凭（Technical Diploma）、技术工程专业文凭（Technical Engineering Diploma）和工读专业文凭（Work-Study Diploma）；理工学院的全日制或部分时间专业文凭；以及南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院的全日制专业文凭。