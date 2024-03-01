【国会】中学会考2027年起调整 母语笔试统一年底举行

从2027年，中学会考时段将调整，母语笔试仅有一次，与英文考试统一在9月举行。

配合全面科目编班制，首届学生2027年应考时不再分N水准或O水准，而是参加同样由教育部和英国剑桥制定的“新加坡—剑桥中学教育证书”（简称SEC）考试。学生根据所修读的科目水平应考。

有鉴于此，教育部也将统一考试期，包括安排学生在9月应考英文和母语。其他科目考试则从10月开始。

目前，母语O水准分别在年中和年底举行，部分学生会选择在年底重考，以争取更好的成绩。

教育部长陈振声在国会辩论教育部开支预算时说，部分人可能担心少了一次机会争取更好的母语成绩。但我们必须在追求卓越和分数，和让学生以更好的步伐学习这两者之间，取得平衡。

母语考试分两次举行的安排源于1980年，当时不到四成的学生的英文和母语能同时及格，当局于是让学生有机会重考母语考试，以达到升上高中的标准。如今，几乎所有学生在第一次的母语年中考就达标。每届学生不到2％因重考，而有了不一样的升学结果。

新制度可让教师和学生更好地规划学习进度，多了四个月的学习时间，而无须在少过三年半的时间赶课。

为了分担备考负担，学生将在9月第二个星期应考英文和母语，比其他科目早一个月。

教育部也指出，约97％学生在第一次的母语年中考就取得可升高中的成绩（至少D7）。更多学生第一次应考就取得个人最佳成绩；越来越少学生选择重考。

近几年，约三分之一学生选择重考，当中超过半数并没有考获比第一次更好的成绩。

母语统一在9月举办一场考试后，教师能更好地规划教学，让学生进行更多元化的学习活动，从而维持他们对母语的兴趣和使用。

至于把英文与母语考试定在同个月份举行，教育部说，语文学习靠的是常年的日常积累，相对其他科目，复习内容没那么繁重。安排学生稍早应考语文，可帮助学生减轻备考量。