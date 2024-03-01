【国会】颁发更多教育储蓄奖 肯定学生21世纪技能

今年起，教育部将加强教育储蓄杰出领导与服务奖和教育储蓄技能奖，增加奖项的配额，每年将有多2万1000名学生获奖。

教育部长陈振声在国会辩论教育部开支预算时说，教育储蓄杰出领导与服务奖（Edusave Award for Achievement，Good Leadership and Service，简称EAGLES）和教育储蓄技能奖，颁发给那些在非学术活动中表现出色或具有领导才能，并为社区服务做出贡献的学生。教育部接下来将增加这些奖项的数额来肯定学生的21世纪和生活技能。

教育部将把EAGLES纳入新的21世纪技能领域，并且扩大奖项的配额，小一至小三的学生也能获得这一奖项及200元奖励，可惠及多达5%的学生。

小四至高中的奖项配额也将从原来的10%，上调至15%。

EAGLES旨在表彰学生在课程和课外活动中展现出的能力，如批判性、适应性和创造的思维，公民、全球和跨文化素养，以及沟通、协作和信息技能。目前获EAGLES的学生有2万5000人，接下来将增多1万8000人。

教育部也将增加教育储蓄技能奖配额。裕峰中学（Crest Secondary School）、云锦中学（Spectra Secondary School）、专科学校、理工学院和工艺教育学院将颁发这一奖项，更好地肯定学生们在非学术领域的能力。

从2024学年起，15%毕业班的学生，和5%毕业前一年的学生，可获得教育储蓄技能奖。比此前的10%的配额有所增加，预计将多惠及约3400名学生。

陈振声说，这将使学术奖和非学术奖的比例，从七对三降至六对四，减少对学习成绩的过分强调，让学生对未来做好更全面的准备。