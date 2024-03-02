职总推SHE提升计划 助妇女平衡工作与家庭

很多暂离职场或在职妇女要在家庭、看护责任和工作之间挣扎，全国职工总会与新加坡妇女发展与支援组织，联手推出SHE提升计划，希望在未来两年通过各种提升妇女活动，让1000名妇女能更好地平衡工作与家庭。

职总助理秘书长、中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩星期六（3月2日）在聚乐之家: 团结“她”力量活动上，为SHE提升计划推介致辞时说，希望通过这类计划建立一个生态系统，来支援身兼多职的女性，以便她们能够重返工作岗位的同时，也能安心地平衡家庭责任。

SHE提升计划的前身是职总妇女与家庭事务处在2020年推出的妇女互助导师计划。新计划与非营利组织新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）合作，为有意重返职场或寻求工作与家庭、看护责任平衡的妇女，提供系列援助，包括免费法律咨询、培训课程及通过妇女互助社群，促进工作与家庭和谐。

职总和SHE会通过公益法律诊所，为有需要者解决法律相关疑虑。也会通过妇女互助社群，定期举办活动，让来自不同背景的妇女聚集在一起分享和讨论，她们作为女性和看顾者所面对的课题，彼此互相鼓励，一起成长。

妇女互助社群目前已拥有超过200名来自各界的导师，通过一对一导师制，为超过180名妇女提供援助。

配合国际妇女月举行的聚乐之家: 团结“她”力量活动，一连两天在榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）举行，现场也举行就业展，七家企业参与，提供超过1000个可灵活工作和兼职的工作机会。