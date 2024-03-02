11岁男童性侵九岁妹

11岁男童让九岁妹妹为他口交，五年来次数频繁到妹妹都记不起大部分细节，直到男童某次离家出走到警局，事件才被揭发。

被告现年19岁，他面对三项强奸罪和一项性侵罪，星期五（3月1日）承认其中一项，余项由法官下判时一并考虑。

法庭下达禁制令，媒体不能发布任何能够辨认出受害者和被告身份的资料。

根据案情，事件发生在2015年到2020年之间，被告事发时是11岁到15岁，受害者是他的亲妹妹，现年17岁，事发时只有九岁到13岁。被告父亲是连锁酒店内务经理，母亲是家庭主妇。

据家人描述，受害者在家人眼中是个简单、说话柔和和害羞的人，会经常担心让别人难过，或是得罪人，因而也很容易受周围的人所影响。受害者和被告自小经常玩在一起，两人关系要好。

受害者就读中二时，因觉得压力太大要求停学，父母同意后，她在2020年7月停学，过后做兼职工。

调查揭露，被告在2015年就让当时只有八九岁的受害者为他口交，还说服她，只要照做，就买糖果零食给她。

受害者当时根本不明白被要求做的事情，自此被告就会要求受害者为他口交，而口交的次数，频密到受害者都无法记得大部分的细节。

直到2021年3月1日，被告和父母因为工作班表吵架，一气之下打包了几套衣服后离家出走。

隔天一早，被告就到邻里警局，说他是被家里赶出来，警员因此探访他家做进一步跟进。

当警员抵达被告家时，母亲和姐姐都鼓励受害者告诉警员，有关被告对她做的事。根据母亲说法，她希望受害者学会“保护”自己。

受害者才终于告诉警员，她自小三开始就被性侵，警方进而对被告展开调查。

法官让控方提交缓刑监视报告和改造训练报告，案件展至4月23日下判。