一家四口共乘 马路上骑PMA

一家四口同坐行动辅助工具（PMA）在马路上行驶，骑士还一手握住方向盘，一手抱着女童，令人为他们感到担忧。

这起事故发生在星期三（2月28日）晚上9时许，地点在义顺卉合坊（Junction Nine）外的路段。

读者郭女士（69岁）告诉《新明日报》，事发当晚她们一家人正开车回家，在路上看见这一幕。

“当时看到一名男子骑着行动辅助工具（PMA），一名女子跟他一起坐在车座上。男子一手握着方向盘，另一只手抱着女童。女童的身体其实已经在行动辅助工具外了，而且她还抱着书包。看了都令人替他们担心。”

她也说，原本就狭小的车座与方向盘中间，还站着一名男童，看起来应该是一家四口。

根据郭女士提供的视频可见，若骑行动辅助工具的男子不慎放松抱着女童的手臂，女童就会摔在马路上。当时该路段的车流量不少。

“我觉得很危险，万一小孩子掉到马路上，被后面的车碾过，后果不堪设想。而且万一出了意外，受伤的不光是他们自己，也会涉及其他公路使用者。”

郭女士透露，这种情况持续了至少10分钟。

她也透露，这是第一次见到四人一起使用行动辅助工具。

“我见过两人三人一起用，这还是第一次见到四人一起用。希望当局能对付违例者，避免悲剧发生。”

陆交局的网站显示，行动辅助工具只供一人使用，而且在马路上行驶也是违例的。