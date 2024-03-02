李总理：庄日昆致力于促进华社团结与华族身份认同

李显龙总理对政坛元老庄日昆的逝世深感悲痛，他对这位前高级政务部长的家属致以最深切的慰问，并指庄日昆致力于促进华社团结，加强了华族在新加坡这个多元文化社会中的身份认同。

原社会发展部高级政务部长庄日昆星期五（3月1日）下午逝世，享年90高龄。李总理星期六在脸书发文说，庄日昆在华社具有影响力，也备受人们尊敬，在政府艰难决定合并南洋大学与新加坡大学、成立宗乡会馆联合总会，以及华社自助理事会的工作上，都做出了贡献。

李总理说：“他致力于促进华社内部的团结，并加强华族在这个多元文化社会中的身份认同。”

庄日昆1968年踏入政坛，是人民行动党最早的一批国会议员之一。

李总理评价，庄日昆是行动党“备受珍视的老一辈同志”（a treasured Old Guard comrade），在28年的议员任期内致力于照顾居民并改善他们的生活，1996年卸任后也继续保持同居民的联系，在原本服务的选区中仍是人们熟悉的面孔。

李总理也转述建国总理李光耀对庄日昆的评价，说他“绝对是一流的”（absolutely first-rate），并拥有优秀的人际交往能力。

李总理还说，庄日昆全心全意地完成了被交付的任务，也就是加强政府领导人与人民的联系，并提出了部长走访选区的构想，行动党一直到今天都还保持这个做法。

李总理刚于2月14日在总统府同退休议员一起共进午餐，庆祝农历新年。“我很欣慰当时能和日昆见面，他看起来虚弱且话不多，但仍努力来和老战友一起吃顿饭。同志情谊和共同使命感对他来说，有着重大的意义。”

Deeply saddened by the passing of Mr Ch’ng Jit Koon, former Senior Minister of State for Community Development. Jit... Posted by Lee Hsien Loong on Friday, March 1, 2024

尚达曼总统：庄日昆为人谦逊 也赢得人们尊敬

尚达曼总统星期六也在脸书发文，赞扬庄日昆带着谦逊的态度为国服务，尤其是与来自不同背景的人们接触时，总是非常平易近人，并在对方有需要时毫不犹豫地提供协助。

尚达曼说：“我对庄日昆有着最高的敬意。”

尚达曼回忆，他上一次同庄日昆见面是10周前的一场晚宴上。“他当时心情很好，幽默风趣。他坚持在走上餐馆门前的台阶时，走在我的背后，我们还发生了短暂的争执。这正是日昆的风格——在为人谦逊的同时，也赢得人们的尊敬。”