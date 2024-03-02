李总理：庄日昆致力于促进华社团结与华族身份认同

陈可扬

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更新 / 2024年3月2日 5:39 PM
发布 /
发布 / 2024年3月2日 4:32 PM
原社会发展部高级政务部长庄日昆星期五（3月1日）下午逝世，享年90高龄。（档案照片）
原社会发展部高级政务部长庄日昆星期五（3月1日）下午逝世，享年90高龄。（档案照片）

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李显龙总理对政坛元老庄日昆的逝世深感悲痛，他对这位前高级政务部长的家属致以最深切的慰问，并指庄日昆致力于促进华社团结，加强了华族在新加坡这个多元文化社会中的身份认同。

原社会发展部高级政务部长庄日昆星期五（3月1日）下午逝世，享年90高龄。李总理星期六在脸书发文说，庄日昆在华社具有影响力，也备受人们尊敬，在政府艰难决定合并南洋大学与新加坡大学、成立宗乡会馆联合总会，以及华社自助理事会的工作上，都做出了贡献。

李总理说：“他致力于促进华社内部的团结，并加强华族在这个多元文化社会中的身份认同。”

庄日昆1968年踏入政坛，是人民行动党最早的一批国会议员之一。

李总理评价，庄日昆是行动党“备受珍视的老一辈同志”（a treasured Old Guard comrade），在28年的议员任期内致力于照顾居民并改善他们的生活，1996年卸任后也继续保持同居民的联系，在原本服务的选区中仍是人们熟悉的面孔。

李总理也转述建国总理李光耀对庄日昆的评价，说他“绝对是一流的”（absolutely first-rate），并拥有优秀的人际交往能力。

李总理还说，庄日昆全心全意地完成了被交付的任务，也就是加强政府领导人与人民的联系，并提出了部长走访选区的构想，行动党一直到今天都还保持这个做法。

李总理刚于2月14日在总统府同退休议员一起共进午餐，庆祝农历新年。“我很欣慰当时能和日昆见面，他看起来虚弱且话不多，但仍努力来和老战友一起吃顿饭。同志情谊和共同使命感对他来说，有着重大的意义。”

尚达曼总统：庄日昆为人谦逊 也赢得人们尊敬

尚达曼总统星期六也在脸书发文，赞扬庄日昆带着谦逊的态度为国服务，尤其是与来自不同背景的人们接触时，总是非常平易近人，并在对方有需要时毫不犹豫地提供协助。

尚达曼说：“我对庄日昆有着最高的敬意。”

尚达曼回忆，他上一次同庄日昆见面是10周前的一场晚宴上。“他当时心情很好，幽默风趣。他坚持在走上餐馆门前的台阶时，走在我的背后，我们还发生了短暂的争执。这正是日昆的风格——在为人谦逊的同时，也赢得人们的尊敬。”

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