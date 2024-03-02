生意受惹兰红山肺结核病例影响 ABC砖厂巴刹与熟食中心摊贩将获租金回扣

惹兰红山今年初发现肺结核病例，生意因此受影响的ABC砖厂巴刹与熟食中心摊贩将获得一个月的租金回扣。

女皇镇基层组织星期六（3月2日）发文告说，负责该区基层事务的文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期六走访ABC砖厂巴刹与熟食中心时，透露这个消息。国家环境局将为摊贩今年1月和2月的租金，提供各半个月的回扣。摊贩将在这个月收到共一个月的租金回扣。

此外，丹戎巴葛市镇理事会也同意让惹兰红山第1、第2和第7座的商家，以及ABC砖厂巴刹和熟食中心的摊贩，抵消1月和2月各半个月的服务与杂费。这意味着商家和摊贩可免缴付3月的服务与杂费。

受影响的商贩今年2月也已获得250元的一次性现金补助。

蔡瑞隆在文告中，感谢环境局和丹戎巴葛市镇理事会的支持。他指出，这些措施将有助于缓解商贩的压力。

卫生部在惹兰红山发现10起新的肺结核病例后，于今年1月11日至15日间，针对那一带居民和工作人士等群体展开强制结核病筛查。一些顾客避免到巴刹与熟食中心，导致商贩的生意大受影响。

基层组织吁请民众，继续支持ABC砖厂巴刹与熟食中心，有关当局已经采取防范措施。

据2月8日公布的筛查结果，在完成检测的2548人当中，2158人（84.7％）的结果呈阴性，322人（12.6％）有潜伏型结核病。另有两人（0.1％）确诊患活跃型结核病，并已开始接受治疗。

卫生部长王乙康今年1月中也走访ABC砖厂巴刹与熟食中心并用餐，鼓励公众继续光顾熟食中心，同时强调人们不会因为握手、共用杯子、餐具或食物，或时不时在小贩中心用餐，而感染结核病。