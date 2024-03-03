李显龙总理将访澳三天 亚细安澳洲领袖召开特别峰会

李显龙总理将出访澳大利亚墨尔本，出席亚细安与澳洲领导人的特别峰会。东南亚国家和澳洲预计在会上探讨海上安全和经贸领域等合作，在地缘政治环境充斥不确定因素的形势中释放携手应对挑战的信号。

李总理星期一至星期三（3月4日至6日）出访。除了亚细安—澳洲特别峰会，李总理也将与澳洲总理阿尔巴尼斯一同举行第九届新澳领袖级会议。

总理公署星期天（3日）发文告说，新澳领袖级会议是两国总理商讨双边合作，并就区域和国际局势交换看法的重要平台。李总理和阿尔巴尼斯在会后也会召开联席记者会。

新澳领袖级会议是根据新澳全面战略伙伴关系设立的年度会议，由新澳两国轮流主持。双方2015年把双边关系升级至全面战略伙伴，并将在明年迎来建交60周年暨建立全面战略伙伴关系10周年的重要里程碑。

澳洲也是亚细安建立对话关系最久的伙伴。双方今年纪念建立对话伙伴关系50周年，并举办特别峰会。这是亚细安和澳洲第二次举行特别峰会，第一次是2018年3月。

总理公署说，此次峰会将再次肯定亚细安和澳洲之间持久、实质的关系，会上将探讨如何在绿色和数码经济等领域深化和拓展合作。

“各国领导人也会就相互关注的区域和全球课题，以及如何继续与澳洲打造开放、包容和稳定的区域交换看法。”

外交部长维文医生以及总理公署和外交部官员将随李总理出访。

总理出访期间，副总理兼财政部长黄循财将出任代总理。