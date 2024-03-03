青年偷友转账卡资料 盗用买游戏点数

青年沉迷手机游戏，趁朋友睡着时拍下对方转账卡的照片，再盗用来购买1161元的点数，加上涉毒，被判坐牢五年六个月两周，外加鞭打三下。

25岁的被告谢斌新（译音）星期五（3月1日）承认六项包括滥用电脑法令以及滥用毒品法令等控状。

案情显示，被告2021年9月29日与一名朋友入住一家酒店，趁朋友在床上熟睡时，从桌上拿起对方的钱包翻查，取出一张转账卡（debit card），将转账卡正反面拍照下来留底，打算在日后加以利用。

2022年2月至3月间，被告在玩手机游戏时，打算买游戏点数，但自己又没钱，于是输入朋友转账卡资料购买点数。被告在2月25日至3月12日间，一共购买了1161元的点数。朋友发现转账卡被盗用，而且交易显示被告的苹果用户名，于是质问后者，但被告否认。朋友在被告失联后报警。

警方接获报案后，于2022年4月19日逮捕被告，之后检查手机时，发现里头还存有另外四人的信用卡和转账卡照片。其中一人是名17岁少女，她在2022年4月通过朋友介绍认识被告，也曾到被告家做客。被告也是趁少女睡着时拍下她的转账卡照片，并盗用272元。

此外，被告在2022年6月15日吸食冰毒，被控上法庭后，因没在去年1月11日出庭而被通缉，去年5月16日被发现睡在组屋楼下遭逮捕。警察当时从被告身上搜出吸毒用具。