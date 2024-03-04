科技股因市场持续追捧人工智能而上涨，推动美国股市上星期五（3月1日）上扬。

纳斯达克指数和标普500指数，于上星期五分别上升1.14％和0.8％，道琼斯工商指数也上涨0.23％。

纳斯达克指数和标普500指数上星期五分别收报于16274.94和5137.08，写下历史新高。

上涨的人工智能相关股包括英伟达（Nvidia）和脸书母公司Meta Platforms。

亚太股市星期一（3月4日）开盘呈上升趋势，悉尼股市和首尔分别上涨0.24％和1.42％，东京上升0.66％。

新加坡海峡时报指数上星期五小幅下跌6.09点或0.19%，收报3135.76点。

以下是星期一值得关注的股票：

1.翱兰农业（Olam Agri）星期一开市前以1700万欧元（约2480万新元）完成收购饲料供应商Avisen，将饲料业务扩展到塞内加尔（Senegal）市场。翱兰农业指出，这项收购是通过结合现有的现金和债务来资助，预期从今年起为公司带来盈利。

2.Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）星期一开市前披露，一群金融机构承诺为信托提供高达1亿3500万英镑（约2亿2970万新元）的三年期循环信贷，用作再融资债务用途。

3.胡金标控股（OKP Holdings）上星期五闭市后宣布，集团已获得陆路交通管理局（LTA）一份价值约4450万元的合约，负责翻新人行道，确保安全通行。

4.辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）终止租户YKTP在神户全日空皇冠假日酒店零售部分的主要租户租约。根据独立估价师的计算，信托须支付36亿8000万日元（约3285万新元）的最终终止合约费给YKTP。