肃毒局全岛扫毒捕119人 18岁少女涉贩毒落网

中央肃毒局展开全岛执法行动，10天内有119人涉毒品相关罪行被捕，包括涉嫌贩毒的18岁少女。

肃毒局星期一（3月4日）发文告说，当局在2月19日至29日展开全国扫毒行动，包括金文泰、芽笼、榜鹅、三巴旺、淡滨尼和兀兰等地区。

当局在行动中逮捕119名涉毒品相关罪名的男女，并起获黑市价约34万3000元的毒品，包括1900克海洛英、390克冰毒、453克大麻、8克的克他命、2克新化合致幻药（NPS）、82颗爱他死迷幻药丸、两颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸、九枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票和1克可卡因。

19岁青年被指持刀冲向肃毒员，最终被捕。（中央肃毒局提供）

19岁青年涉吸毒 持刀冲向肃毒局人员被制伏

其中一起在2月19日的行动中，肃毒局人员突击金文泰4道组屋的一个单位时，一名涉嫌吸毒的19岁青年躲在窗帘后，持刀冲向一名女肃毒员，他最终被制伏。

肃毒局将青年转介给新加坡警察部队，以调查他涉嫌刑事恐吓的罪名。青年的一名21岁朋友也涉嫌吸毒，同样在单位内被捕。

2月21日早上，肃毒局突击另一个位于金文泰2道的单位，逮捕四名58至69岁的男子，他们涉嫌贩毒。肃毒员在单位外观察时，发现涉案男子把毒品从高楼抛下。当局在单位内和组屋楼下共起获1788克海洛英、19克冰毒和多个吸毒用具。

当局突击金文泰2道的单位时，发现涉案男子把毒品从高楼抛下。（中央肃毒局提供）

涉在Telegram贩毒 18岁少女与23岁青年被捕

在另一起于2月22日展开的行动中，肃毒员接获通报后，在榜鹅临原坪（Edgefield Plains）的组屋楼下逮捕23岁青年和18岁少女。他们涉嫌通过社交媒体Telegram贩毒，男子身上被搜出11克冰毒，住家也被搜出60克冰毒和27颗爱他死迷幻药丸，肃毒员还在他的车子内搜出一根棍子和一个指节铜套（knuckle duster）。

当局也在18岁少女的阿裕尼弯组屋单位内，搜出三克冰毒。

根据滥用毒品法令，任何人贩运或提议贩运受管制药物，或提议或准备贩运毒品，都是犯法的。贩运超过15克海洛英者，一旦罪名成立将面对死刑。

所有案件的调查仍在进行中。