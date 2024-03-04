【国会】母亲没有工作的低收入家庭孩童 今年第四季起也可获教育部幼儿园托管服务额外津贴

今年第四季起，所有月入6000元及以下的较低收入家庭孩童，都能享有教育部幼儿园托管服务的额外津贴，包括母亲没有工作的孩童。

这意味着，所有月入3000元及以下的家庭，每月支付的学前教育开销都可低至3元。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时宣布上述消息。

本地所有55个教育部幼儿园提供全日制幼儿园托管服务（KCare）。所有KCare的公民孩童可获150元的基本津贴。月入不超过6000元的较低收入家庭可享有额外津贴，每月最高津贴额介于170元至235元，目前只限于在职母亲的家庭。

今年第四季起，KCare额外津贴发放给所有月入6000元以下的家庭，非在职母亲的家庭所支付的学前教育费用可减少51％至99％。换句话说，加上幼稚园学费援助计划（简称KiFAS）等项目提供的资助，月入3000元或以下的家庭，每月所支付的教育部幼儿园以及幼儿托管中心费用，可低至3元。

孟理齐说，本地幼童从3岁起接受学前教育，上小一后比较不需要额外的学习支援。

去年，教育部幼儿园已将孩童优先入学的家庭收入顶限从3500元上调至4500元。然而，对一些低收入家庭来说，学前中心费用还是让他们裹足不前。孟理齐希望最新措施能进一步鼓励低收入家庭让孩子尽早接受学前教育。