【国会】九所特别教育学校最迟2025年中调低学费 学生每月将支付不超过90元

九所服务自闭症和多重障碍学生的较高收费特别教育学校，最迟2025年中将学费调低最多60％。公民学生每月支付的最高收费，将从150元降至90元。超过3500名学生可受惠。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时说，政府多年来与社区合作为特别学校增加拨款。对比主流学校，政府为每名特别学校学生支出更高的教育费用，接下来准备提供更多资助。

与教育部合作降低学费的九所学校，是位于杨厝港罗弄纳比利（Lorong Napiri）的AWWA学校、忆恩学校、忆恩学校第二校园、新光学校、圣安德烈自闭症学校、圣安德烈博育学校，以及彩虹中心属下的义顺公园学校、玛格烈通道学校，以及海军部学校。

截至去年12月，本地约有3万6000名特需学生，八成就读主流学校，其余约8000人在25所特别学校上课。过去10年，政府对特别学校拨款增加近一倍，从2014财年的1亿3550万元，增至2023财年的2亿6550万元，大部分用于提升教育素质。

特别学校学生虽享有更多津贴，但由于营运成本较高，部分特需学校的学费仍比主流学校高。2020年，六所收取较高学费的特别学校，已将公民学生的学费调低一轮，减幅少25％。

孟理齐指出，目前约半数特别学校的学费，接近主流学校的水平。教育部会同社会及家庭发展部合作，继续支援特别学校学生和他们的家人。