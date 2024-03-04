【国会】今年起 特别学校教师和教师助理薪金增幅可达12%和15％

教育部将从2024年至2026年分阶段对特别教育学校增加拨款，提高教师和教师助理的薪水。今年起，教师以及教师助理的薪金增幅，分别可达12％和15％。

到了2026年，特别学校的教师月薪可介于3000元至7000多元；教师助理则介于2000元至4000多元。

此外，特别学校教师和教师助理的起薪，今年起也会提高，增幅分别可达15％和17％。这意味着，还未修读特别教育专业文凭课程的教师，起薪可达3600元；教师助理的起薪则可达2100元。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时宣布上述消息时说，教育部已审核特别学校教师和教师助理的薪金准则，确保薪金与他们教职、责任以及所具备的技能相称。具体薪金增幅视个别教师或助理的经验、能力以及工作表现而定。

为进一步提升特别学校教师的能力，教育部会推出更多专业发展项目，加强教师教导不同类型体障学生的能力。此外，每所特别学校也会委任一名职员专门负责策划和执行教职员的专业发展项目。

截至去年12月，本地有近1700名教师在25所特别学校任教。

随着近年有更多特别学校成立，受聘的教师也逐渐增加。教育部估计，到了2030年，特别教育领域预计得增聘多350人，以应付教学需求。

教育部说，为特别学校提供额外拨款，提高教师薪金以及推展专业发展项目，除了要吸引人才加入特别教育领域，也是为培养一支专业且有能力的特别教育教学团队。