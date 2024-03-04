日本股市首次站上40000点 本地股市跌0.39％

继美国股市上星期五表现走强后，亚太股市星期一（3月4日）早盘普遍上涨，其中日本股市首次站上40000点。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌12.26点或0.39％，报3123.50点。整体股市交易量8亿2755万股，交易总值4亿5894万元。全场有217只上升股，245只下跌股。

区域股市方面，日经225指数的表现亮眼，在人工智能热潮的推动下首次升破40000点，星期一早上上升0.58%。上海、首尔、台湾和马来西亚也分别上涨0.22%、1.24%、1.95%和0.38%。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：“全球股市的表现强劲，包括MSCI全球、日经225指数、纳斯达克指数和标普500指数，上星期皆创下历史新高，本周起为亚洲股市带来有利的交易行情（trade winds）。”

他说，市场的正面情绪由几个因素推动，包括美国央行降息的希望、通货膨胀降温的迹象，以及对受益于人工智能热潮的大科技公司的极大兴趣。“这些因素共同促成全球市场的正面情绪，这预期提振亚洲股市的表现，并在本周给投资者带来信心。”

另一方面，美国联邦储备局主席鲍威尔将于本周三（3月6日）和周四向国会作证，他的讲话备受市场关注。

NatWest Markets全球策略主管布里格斯（John Briggs）预期鲍威尔评论不会偏离联储局最近发出的信号。联储局官员们近期采取观望态度，因为数据仍不明朗。