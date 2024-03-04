【国会】品格与公民教育课以哈冲突内容引异议 教育部将更针对性为不同年龄层学生改进教材

品格与公民教育课中的以哈冲突内容引起异议，教育部将更针对性地为不同年龄层的学生改进教材，并为教师加强培训。

教育部长陈振声星期一（3月4日）在国会重申，有关的品格与公民教育课目的不是讲解以巴历史或中东政治，要在一个小时的课时办到也是不可能的。针对年龄较小的小学生，教育部会继续简化教材，把重点继续放在让学生能对无辜受害者的遭遇更敏感；如何表达同理心，并处理可产生的情绪。

年龄较大的中学生，学校会指导他们辨识不同信息来源的真伪。至于较成熟的初级学院及高中生，教育部会根据更近期的局势发展更新教材内容，使学生能更好地了解新加坡的国家利益。教育部也会向学生讲解新加坡数十年来对以巴课题的原则和立场，例如：新加坡在国际平台表明赞成停火、我国如何支持巴勒斯坦权力机构能力建设的工作，并继续与联合国推动“两国方案”。

陈振声说，当局会继续确保教材反映社会的多元观点，因为使学生理解如何敏感地对待差异与多元观点，也是其中一个学习宗旨。当局在设计教材时会尽可能避免部分内容被断章取义。

为教师开办额外品格与公民教育工作坊

此外，除了更新教材，教育部也会为需额外支援的教师安排额外的工作坊，与专家和资深教师讨论教案；必要时也会请有相关专长的人员来执行工作坊。

