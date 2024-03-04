偷多名病人信用卡和手机 前护士判监32周

前护士多次趁病患动手术时，偷走至少八名病患的信用卡或转账卡和手机，把对方的卡加入自己的数码钱包，三个月内失信超过1万1000元，星期一（3月4日）早上被判坐牢32周。

被告是默哈莫伊莱亚斯（23岁），案发时在黄廷方综合医院当护士。他面对22项包括触犯滥用电脑法令、偷窃和欺诈的控状，星期一（4日）承认八项。

根据控状，被告在2022年9月到11月之间多次趁他所负责的病患被推进手术房时，从病患的储藏柜中偷走信用卡或转账卡以及手机，再悄悄把偷到的卡绑定在自己的数码钱包里，之后再神不知鬼不觉地使用对方的卡消费。

其中一名受害人是一名69岁的男病患，他于9月5日到12日住院。受害人于9月7日被送去动手术，被告便趁机行窃，再把转账卡的资料输入自己的手机，加入自己的数码钱包。

受害人隔天术后回到病房，昏昏沉沉中听见有个男职员在动他身边的储藏柜，隔天检查个人物件没有任何遗失，事后才发现自己的转账卡有多个不知名的消费。

被告共把男病患的约674元花在手机游戏和食物等。

另外，被告也于2022年11月5日偷走一名孟加拉男病患的银行卡，随之把其中的1000元转入自己的Revolut电子钱包中。

孟加拉男病患隔天想提款时，发现银行户头仅剩18元，才意识到钱被偷了。