【国会】唐振辉：体育城办世界级演唱会和体育赛事 除经济收益也有强大社会效益

在新加坡体育城举办世界级演唱会和体育赛事，政府也考虑活动带来的社会效益，而不仅仅是经济收益。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（3月4日）在国会答复官委议员乌莎拉妮（Usha Chandradas）和谢曜全（裕廊集选区）有关泰勒丝演唱会经济回报的口头询问时，强调办活动所带来的社会效益和经济收益同样重要。

他指出，除了举办一系列需要门票的顶级大型娱乐和体育赛事，活力加冷体育管理的专门团队也致力于提供更多社区项目，包括一些不需要门票的活动，例如农历新年、开斋节和屠妖节期间的大型节日。

“通过为每个人提供与体育城建立联系、互动和亲和力的项目，确保我们获得丰厚的社会回报。”

唐振辉说，像泰勒丝、英国酷玩乐团（Coldplay）、台湾天团五月天，以及英国才子歌手艾德希兰（Ed Sheeran）等演唱会，显然是高创收活动，但政府也把从高创收活动所得的收益，注入非创收却意义非凡的活动。

他指出，2023财年，体育城一共举行43个全国学校体育决赛活动，比2019财年冠病疫情之前的16个增加近两倍。

去年，新加坡七人制橄榄球赛在体育城举行之后，当局与学校合作，紧接着举办橄榄球决赛。因为不像过去那样受经费的限制，这次有8000名学生观赛，为学校团队打气。

唐振辉当时也在场，感受到友情、团结一致的氛围，“能在这样的场合为自己的顶尖运动员加油，我认为这是值得珍惜的事”。

他指出，这些例子说明政府把体育城当成吸引人的工具和资产，用在各个领域，并且结合非体育设施，支持体育城的活动项目。