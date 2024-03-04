凯德地产越南住宅房地产组合 五年后扩大七成至2万7000个单位

凯德地产（CapitaLand Development）计划在2028年前把越南的住宅房地产组合扩大七成，至2万7000个单位。

凯德地产分别于2月28日和3月1日为两个新项目——越南平阳省的Sycamore和河内的Lumi Hanoi举行动土仪式时，透露以上目标。

凯德地产目前在越南持有约1万6000个住宅单位，其中包括与澳洲海外投资控股（United Overseas Australia）合作开发的Sycamore，以及与日本三菱地产（Mitsubishi Estate）同远东机构联合发展的Lumi Hanoi。

凯德地产（越南）首席执行官郑文辉说：“为了实现凯德地产在未来五年新增1万1000个住宅单位的目标，我们将在越南加大资本的部署，并通过与信誉良好及志同道合的国内外伙伴展开战略合作来增加我们的发展项目。”

他表示，公司将专注于河内、胡志明市等主要城市，以及平阳省等附近新省的位置优越大型项目。

他说：“Sycamore和Lumi Hanoi体现其中的一些策略。它们是凯德地产迄今在越南最大的住宅项目，共有约7500个单位，总发展价值超过20亿新元（36万亿越南盾）。”

Sycamore属于永久地契，由低层、中层和高层住宅组成，共有约3500个单位。首发展阶段预计在今年完工，整个项目料在2027年竣工。Lumi Hanoi是高档住宅项目，共有约4000个单位，也会分阶段发展。

两个项目预计在今年第二季推出市场。