下雨瓷砖太滑 居民吁：三电梯大厅全换铺水泥

因电梯大厅地板瓷砖下雨时太滑，市镇会掀地砖换铺水泥，却因只有一座电梯大厅的地砖被换，居民希望所有电梯外的瓷砖都能更换。

兀兰13街第101座组屋有居民之前向STOMP申诉，指市镇会将电梯大厅前原本完好的瓷砖地面铺成水泥地面，十分不美观。 市镇会当时回复解释，因为接到多个相关反馈说地面容易湿滑，才进行更换。

不过记者早前走访时观察到，组屋有三台电梯，只有A电梯前的大厅更换为水泥地面，B与C电梯仍是瓷砖地面。

B与C电梯的前方依然是瓷砖地面。（刘启成摄）

二楼居民罗秀玲（58岁）受访时说，之前的瓷砖在下雨时确实较湿滑，年长人士容易发生意外。“我最近才注意到地砖被换，虽然不太美观，但安全更重要。”

住在靠近另两台电梯的一楼居民岑嘉庆（27岁，工人）透露，他常常差点在电梯前摔倒，希望市镇会也能更换其他电梯大厅的地面。

“电梯靠近外围，下雨时雨水飘进来会湿滑，路人也常经过这两台电梯，经过时有滑倒的风险。”

五楼居民王先生（55岁，自由人士）也说，附近有幼儿园，还有小学，有不少地方都是用瓷砖铺地，包括走道，孩童们冲出来时，若下雨就容易滑倒。“为了大众安全着想，应该尽量都铺上水泥地面。”

市镇会：另两个电梯地砖也将更换

市镇会回复《新明日报》询问时说，第101座组屋的地砖将逐渐被更换。“目前只换了A电梯，将在接下来安排更换B与C电梯的地砖。”