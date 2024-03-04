【国会】明年1月起 就业准证收入门槛调高至5600元

因应劳动市场薪资变化，向本地薪金最高三分之一专业人士、经理、执行员与技师收入看齐的就业准证收入门槛，明年1月起，将从原有的每月5000元调高600元，至5600元。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时说，薪资较高的金融服务领域，对就业准证（Employment Pass，简称EP）申请者的薪资要求会更高，即从原有的每月5500元，调高至6200元。

人力部去年9月落实互补专才评估框架（Complementarity Assessment Framework，简称COMPASS） ，外籍申请者须在月薪、学历、企业员工多元化及支持聘用本地人等的数项评估中，取得至少40分，才能申请新就业准证。

多为专业人士、经理、执行员与技师（PMET）的就业准证申请者，年龄越大收入门槛越高，例如年龄在40多岁的申请者，收入要求可达1万零700元。这旨在为不同年龄层的本地雇员维持一个公平竞争环境。

陈诗龙指聆听多个商会有关人力成本上涨和有关招聘的反馈后，理解有意聘请外籍雇员的企业需要更多时间做好准备，因此新措施会在明年1月才生效，更新准证者则须从2026年1月起满足收入门槛条件。

截至去年6月，本地共有19万7300名就业准证持有者，超越2019年冠病疫情前水平。