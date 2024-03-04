【国会】转业计划4月起调高薪金资助

薪资上涨，政府今年4月起也将提高转业计划薪金支援顶限，在雇员接受培训的六个月里，雇主最多可获得的薪金资助从3万6000元，增至4万5000元。与此同时，专业计划范围也将扩大至为从事增长型工作而再培训的现有员工。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，宣布加强转业计划。

由劳动力发展局推出的转业计划，旨在由雇主支持处于职业生涯中期的新员工或现有员工再培训，以投入长期前景良好的新工作岗位时，为雇主提供薪金支援。

年满40岁或长期无业的员工如果今年4月起在转业计划下开始培训，雇主可获得的薪水资助将从每月最多6000元，增加到7500元。其余转业计划参与者的薪金资助顶限则从每月4000元，增至5000元。

此外，转业计划也将扩大涵盖范围。目前企业现有员工的工作岗位须面临裁減危险，才可以在计划下再培训。接下来，转业计划也将支持现有员工再培训，以从事产业转型蓝图和工作转型指南识别出的增长型工作（growth jobs）。

增长型工作岗位是依据行业发展趋势，所识别出的新兴或长期发展前景良好的工作机会。

政府目前已完成涵盖150万名居民雇员的16个工作转型指南，协助雇主应对和规划业务转型。

陈诗龙说，政府会逐步在生成式人工智能和可持续金融等新增长领域，推出多四个指南。“这些工作转型指南将协助雇主更好地了解如何重新设计工作，以及为员工提供再培训来适应新工作。”