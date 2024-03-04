【国会】8400名公积金会员受关闭特别户头新政策影响

55岁及以上公积金会员当中，有8400个人的特别户头有超过42万6000元，超过调高后的超额存款，所以无法全额转入退休户头。他们占这个群体的不到1%。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，强调受特别户头关闭新政策影响的会员是较为富裕的少数群体，而非如议员胡美霞（西海岸集选区）所说的“影响许多中等收入年长者”。

公积金退休户头能够像特别户头那样赚取至少4%的利息，但退休户头的存款数额以“超额存款”（Enhanced Retirement Sum）为限，2025年的超额存款顶限为42万6000元。公积金会员的特别户头存款总数如果超过超额存款，那这笔多出来的公积金就只能转入年利率2.5%的普通户头。

陈诗龙指出，如果按照胡美霞“老人老办法”的建议，也就是让目前55岁以上的年长者保留特别户头，那将在无意中制造代际分歧，在年长的一辈人受益的同时，让年轻新加坡人吃亏。

陈诗龙也说，目前年逾55岁的公积金会员当中，超过99%能将所有特别户头存款转入退休户头赚取较高的长期年利率，以及领取较高的退休入息。他希望，之前指责政府试图“省下派息的钱”的新加坡前进党非选区议员潘群勤和梁文辉，能够了解当局的用意并非如此。