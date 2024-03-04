【国会】2026年调高法定退休年龄至64岁 重新雇佣年龄延至69岁

政府将在2026年7月1日，再度调高法定退休年龄和重新雇佣年龄各一年，至64岁及69岁。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时宣布，劳资政三方已达成共识，将在2026年再度调整有关年龄，即把法定退休年龄从现有的63岁延至64岁；重新雇佣年龄则从68岁调至69岁。

李显龙总理2019年在国庆群众大会上宣布，政府全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，并会在2030年前分阶段将原有的62岁法定退休年龄调高到65岁，及将67岁重雇年龄提高到70岁。

政府已在2022年7月，将法定退休年龄及重新雇佣年龄延长一年，至63岁及68岁。

全国职工总会副秘书长王志豪上周在参与新财年政府财政政策辩论时，呼吁政府尽早公布，何时进一步调高法定退休年龄和重雇年龄，并给予企业和雇员合理的时间做好准备。当时他建议在2026年再次调高有关年龄。

人力部数据显示，本地年长员工就业率持续走高，55岁至64岁者仍在职场工作者的比率，从2018年的66.8%增至2023年的70%，同时期65岁至69岁还在上班的年长者，也从43.8%增至48.3%。

目前在所有居民雇员中，55岁及以上者占超过四分之一。