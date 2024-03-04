日本股市创新高 海指下跌0.43%

在人工智能相关股票走高，以及中国两会开幕让投资者对积极政策方向抱有高度期待的背景下，乐观情绪带动亚太地区大部分股市星期一（3月4日）普遍上涨。

然而，新加坡股市持续下跌，海峡时报指数下降13.55点或0.43%，收报3122.21点。

受到人工智能热潮的推动，全球最大芯片代工企业台积电股价创下历史新高，带动台湾股市实现1.95%的显著上涨。同样地，在芯片股持续走高的助力下，首尔股市上升了1.21%。日经225指数上扬了0.5%，并首次突破4万点大关。

另外，投资者对政策前景的乐观预期，推动上海和深圳股市分别上涨0.41%和0.18%。香港投资者对两会结果持较为谨慎的态度，股市小幅上扬0.04%。至于悉尼股市，它出现0.13%的小幅下跌。

本地股市全天交易量达15亿6000万股，交易额9亿6781万元。上升股232只，下跌股342只。

海指成份股跌多升少，20只股价下跌，五只上扬，五只持平。

海庭（Seatrium）下挫3.16%，跌幅最大，闭市报0.092元，华业集团（UOL）下滑2.97%至5.56元，香港置地（Hongkong Land）滑落2.78%至3.15美元。

领涨的成份股包括创业公司（Venture Corp）起2.07%至14.29元，云顶新加坡（Genting Singapore）走高1.11%至0.915元，以及丰益国际（Wilmar International）上扬0.9%至3.36元。