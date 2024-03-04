【国会】2024年定为公共卫生之年 从多方面提升卫生水平

永续发展与环境部把2024年定为“公共卫生之年”，以激励全民加强良好卫生习惯，共同打造一个洁净、绿色且具韧性的新加坡。

永续部长傅海燕星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时做出以上宣布。

傅海燕说，公共卫生之年（Year of Public Hygiene）会更加着重在提供公共环境服务、通过能力建设和采用科技来提升环境领域的资源，并加强执法工作。

“维持高公共卫生水平须要所有人的积极参与，政府、企业、社区和个人都须共同努力，为打造清洁环境、粮食安全、洁净空气和水做出贡献。这是能加强我们集体责任感的社会契约。”

傅海燕指出，随着人口老龄化，劳动队伍缩小，清洁领域面临人力短缺和减少的问题。因此，提升清洁领域，确保有足够的设备和资源来维持高环境清洁水平至关重要。

淡马锡理工学院去年宣布，与新加坡环境管理协会（EMAS）及多家清洁公司联合设立环境科技创新中心（Enviro Tech Innovation Hub）。这个项目旨在通过为清洁行业研发创新解决方案，提升公共卫生和综合设施管理服务。

新中心将在今年4月启用，并承诺投入超过100万元及展开六个项目，提升清洁业员工的技能，试验尖端技术解决方案来提高生产力。